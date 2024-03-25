Есть вероятность, что поэтому союзники Киева не сильно торопятся передавать американские истребители ВСУ

Пока европейские государства затягивают со своим решением оказать прямую военную поддержку украинской армии, а конкретно Воздушным силам ВСУ, откладывая всеми возможными способами отправку американских истребителей, российские ВКС РФ и в общем вооруженные силы России наглядно продемонстрировали в ходе недавних масштабных ударов по Западной Украине, что все цели, даже с учетом защиты плотными порядками ПВО, всё равно будут уничтожены.

Так по итогам прошедших выходных штабные офицеры НАТО убедились, что российской армии вполне по силам дотянуться до гипотетических F-16 на дальних украинских аэродромах. И для этого не обязательно подлетать к ним – в России достаточно различных дальнобойных ракетных систем, способных дотянуться до них издалека.

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Источник фото: bfm.ru





В этом уверен британский аналитик Александр Меркурис, записавший соответствующий видео-подкаст на собственном ютуб канале.

По мнению эксперта, минувшие ракетные атаки лишний раз напомнили штабному руководству НАТО, что не стоит слишком «торопиться» и снабжать Украину истребителями.

Так в ночь на воскресенье российский аэробаллистический «Кинжал» атаковал одну из военных воздушных гаваней, расположенных в районе Западной Украины в квадрате Львовской области. Аналогичный удар 22 марта был нанесен и по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.