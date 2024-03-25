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"Знали, что полетит дальше" – В Польше объяснили, почему не сбили сегодняшнюю российскую ракету
Совершенно прекрасно, когда Варшава вошла в положение Москвы

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   Официальный представитель польского Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский, дал публичные объяснения, почему российская крылатая ракета, выпущенная с борта стратегического ракетоносца в ночь на воскресение, залетела на территорию соседствующей с Украины Польшей, так и не оказалась сбитой.

   По словам офицера, запущенный высокоточный российский боеприпас был под постоянной и аккуратной опекой воздушных сил польского государства, поэтому особой нужды сбивать боевую ракету, принадлежащую ВКС РФ, так и не возникло. К тому же высокоточный авиационный снаряд вызывал уверенность в польском военно-политическом руководстве и «железобетонную» мысль, что он очень скоро покинет воздушное пространство Польши. Что на 100% очень скоро и случилось. И наконец третья причина, почему одна из безымянных отечественных ракет так и оказалась не перехваченной: польские военные справедливо опасались, что плотная работа местных зенитчиков могла бы привести к тому, что осколки сбитого высокоскоростного снаряда могли бы упасть «на головы» местных жителей. Что до крайности для последних выражало предельную опасность.

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   И, наконец, Горышевский резюмировал, крылатая ракета пробыла в воздушных границах Польши всего 39 секунд.  

   Так же высокопоставленный спикер рассказал, что все проведенные анализы траектории, скорости и высотного коридора, были под плотной «опекой» совершенных местных РЛС, поэтому повода для паники не было. А поднятые по тревоге самолеты тамошнего ПВО лишь убедили, что повышенное внимание к кратковременному нарушению польского воздушного пространства объяснялось лишь сиюминутным волнением, не требующим физического вмешательства.

#польша и россия #российская ракета залетела в воздушное пространство польши
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ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
После тщательных поисков польская армия признала, что загадочная русская ракета так и не найдена
Польша сообщила, что российская крылатая ракета вошла в ее воздушное пространство
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"что осколки сбитого высокоскоростного снаряда могли бы упасть «на головы» местных жителей" - брали бы пример с хохлов.
"Знали, что полетит дальше" – В Польше объяснили, почему не сбили сегодняшнюю российскую ракету
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