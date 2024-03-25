Совершенно прекрасно, когда Варшава вошла в положение Москвы

Официальный представитель польского Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский, дал публичные объяснения, почему российская крылатая ракета, выпущенная с борта стратегического ракетоносца в ночь на воскресение, залетела на территорию соседствующей с Украины Польшей, так и не оказалась сбитой.

По словам офицера, запущенный высокоточный российский боеприпас был под постоянной и аккуратной опекой воздушных сил польского государства, поэтому особой нужды сбивать боевую ракету, принадлежащую ВКС РФ, так и не возникло. К тому же высокоточный авиационный снаряд вызывал уверенность в польском военно-политическом руководстве и «железобетонную» мысль, что он очень скоро покинет воздушное пространство Польши. Что на 100% очень скоро и случилось. И наконец третья причина, почему одна из безымянных отечественных ракет так и оказалась не перехваченной: польские военные справедливо опасались, что плотная работа местных зенитчиков могла бы привести к тому, что осколки сбитого высокоскоростного снаряда могли бы упасть «на головы» местных жителей. Что до крайности для последних выражало предельную опасность.

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И, наконец, Горышевский резюмировал, крылатая ракета пробыла в воздушных границах Польши всего 39 секунд.

Так же высокопоставленный спикер рассказал, что все проведенные анализы траектории, скорости и высотного коридора, были под плотной «опекой» совершенных местных РЛС, поэтому повода для паники не было. А поднятые по тревоге самолеты тамошнего ПВО лишь убедили, что повышенное внимание к кратковременному нарушению польского воздушного пространства объяснялось лишь сиюминутным волнением, не требующим физического вмешательства.