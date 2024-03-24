Теперь понятие "безопасный ближний тыл" для ВСУ оказалось полностью размытым

Противостояние между украинской и российской армиями на территории восточноевропейской республики является самым настоящим индустриальным конфликтом, победу в котором, согласно военной теории одержит та сторона, чье производство станет более массовым – в отличие от оппонента. И со всей вероятностью этой стороной является Москва, чьи заводы в круглосуточном рабочем режиме продолжает штамповать различные вооружения, в том числе такие актуальные, как ударные беспилотники и дроны-камикадзе.

Именно оба этих типа являются тем самым ключевым фактором, превращающим лучшее вооружение ВСУ в набор непонятных разрушенных фрагментов. Причем все это делается в молниеносном режиме, как «зафиксировал» в своем авторском материале журналист Forbes Дэвид Экс.

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Источник фото: Известия



Причем согласно расследованию американского обозревателя, российские военные внедрили новую тактическую схему, получившую название «цепочка уничтожения». Смысл нового полевого решения в том, что первыми под огонь попадают цели, размещенные вдали от передовой, в так называемой зоне ближнего тыла, информация о которых поступает посредством разведывательных БПЛА, таких, как «Орлан-10». После чего по ним производится комбинированный артиллерийский и воздушный удар.

Об эффективности нововведения свидетельствует тот факт, что подобным образом были уничтожены такие редкие и дефицитные для украинской армии комплексы, как зенитное вооружение ЗРК Patriot и установки залпового огня HIMARS.

Теперь, как отмечают украинские командиры, времена изменились, и 80 километров от передовых позиций составляют уже зону поражения для ВС РФ, чего раньше никогда не было. Поэтому размещать здесь войска и вооружения чрезвычайно опасно.

И как уже рассказал украинский волонтер с полевым позывным «Флеш», для спасения от ВС РФ самое время отрывать подземные «города».