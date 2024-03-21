Такими темпами ВСУ откажутся помогать даже в кредит: закрома иностранной "родины" не бесконечны

Российская армия «походя» в качестве военного трофея раздобыла относительно редкий для СВО транспорт украинских сил. Речь идет о «броневике-кабриолете» Coyote, производимым Великобританией. Внешний вид поверженной машины даёт представление, что искомый объект несильно и пострадал, доставшись ВС РФ практически в идеальном состоянии. И к вязкой стыдобе британского производителя, «высокопроходимый» и до крайностей мобильный транспорт пришлось оставить на радость отечественным инженерам. И не потому что броневик оказался обездвижен в результате боя с тяжеловооруженным оппонентом, а потому что банально застрял в вязком украинском черноземе, не больно-таки похожем на твердый европейский грунт. Об этом написали в ТГ-канале «Военный осведомитель».





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Источник фото: Википедия





И второе веское замечание в адрес британских конструкторов: зачем бронемашине, выполненной в «мажорской» компоновке кабриолет, такое спорное дизайнерское решение? Ведь пули летят не только вперед, но и по настильной траектории. Впрочем, как и мины. В особенности это касается беспилотных ударных аппаратов россиян, буквально в режиме 24\7 висящих в районе боевых действий.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Разумеется в таких условиях никто не застрахован от банальных сбросов или непосредственно атак fpv-дронов.

Хотя в качестве «адвокатской защиты» можно сказать, первоначально этот бронеавтомобиль предназначался для действий против партизан, которые и слыхом не слыхивали про технологичное ведение современных боев как дрон.

Сам по себе Койот представляет собой колесное транспортное средство с формулой 8х8 и общим весом в 11 тонн. Вес десанта и его вещей может доходить до 4 тонн. А силовая установка в 185 л.с. позволяет разгоняться до 120 км/ч с максимальным запасом хода в 800 км.