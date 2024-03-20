ВСУ выбрали неправильную тактику и стратегию – расплата за это будет очень скоро

Противостояние между Россией и Украиной постепенно, но неуклонно приближается к переломному моменту. Российская армия, выучив горькие уроки 2022 года, сделала правильные выводы и приступила к реализации альтернативного сценария, перестроив свою наступательную активность согласно новым планам. Теперь ударные группы ВС РФ вместо сосредоточенного удара в одном месте, атакуют сразу на нескольких направлениях, вынуждая ВСУ держать оборону сразу на нескольких участках ЛБС. Такая тактическая схема довольно непривычная для украинских сил, значительно истощающая их. Ведь резервы у украинского военно-политического руководства не бесконечны, а постоянное маневрирование группами усиления привело к тому, что сил на анонсированное офисом Владимира Зеленского контрнаступление, с большей вероятностью, может не хватить. И прямо сейчас в российском Генштабе знают об истощении ВСУ.





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Источник фото: vnnews.ru







Вместе с тем нет «свежего взгляда» в украинской армии, где продолжается та же стратегия и тактика как и при «стальном генерале» Валерии Залужном, бесславно закончившим свою военную карьеру в степях Запорожья, где его армия так и не смогла приступом взять российские позиции, укрепляемые заранее. Чего не скажешь о текущих реалиях украинского ближнего тыла, когда строить линии обороны стали только лишь после падения Авдеевки, что уже довольно поздно.