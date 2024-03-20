В России, как нигде в другом месте, знают, каким должен быть танк сегодняшнего дня

Т-80 после получения очередного заводского обновления может с полным правом претендовать на звание лучшего российского танка, пишет иностранный портал Military Watch Magazine, чьи публикации посвящены военному делу и вооружениям различных государств мира.

Новости о том, что российское военно-политическое руководство настроено крайне положительно к восстановлению производства ОБТ Т-80, появились в публичной плоскости ещё полгода назад. И хотя далеко не новость, что Т-80, будучи на время существования Советского Союза ещё довольно актуальной версией тяжелой бронетанковой техники, уже тогда был запланирован к проведению модернизационных операций, но после того как СССР прекратил свое существование, все подобные планы были спрятаны в глубокий ящик. Но какая-то часть теоретических изысканий всё-таки проведена была и практически обоснована. И именно такие задумки, как предполагают американские журналисты, и будут внедрены в новую серию. Причем по некоторым мыслям зарубежных обозревателей, новый Т-80 будет значительно отличаться от старых экземпляров. И возможно даже получит новое название – Т-100.

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Источник фото: atributia.ru





И как резонно заметили военные специалисты, 30-летний срок, который прошел с момента появления первых серийных образцов и до начала сегодняшнего дня, откладывает дополнительный отпечаток. Потому не стоит удивляться, что старый Т-80 может послужить основной для совершенно нового танка, а не только для его глубокой модернизации и усовершенствования.

Причем согласно финальному мнению редакции, обновленному Т-80 вполне по силам занять нишу наиболее подготовленного российского ОБТ к современным условиям боя.