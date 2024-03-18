В общей сложности только на НИОКР планируется потратить больше 2 млрд долларов

Инженерный корпус и местные вооруженные части не оставляют попыток создать работающий образец гиперзвукового вооружения. Речь идёт о США, чьи военно-воздушные силы запланировали на будущую осень провести целый комплекс летных проверок ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile, соответствующей по своим качествам гиперзвуковому образцу. Первый этап летных испытаний запланирован на октябрь. О подвижках, пускай пока сугубо и «бумажных», рассказали иностранные журналисты из Breaking Defense.

HACM представляет собой авиационный ракетный образец, в котором в качестве силовой установки выступает воздушно-реактивный двигатель, а развиваемая скорость выше, чем 5 Маха. Причем, как и российский аэробаллистический «Кинжал», американский воздушный комплекс может активно менять направление во время своего движения во избежание потенциального перехвата зенитными комплексами оппонента.

реклама





Источник фото: defensescoop.com







Новость о том, что в таком оружии очень сильно нуждаются американские военные, подтверждает договор, заключенный между фирмой RTX Raytheon и ВВС США. Сам документ подписан в 2022 году и уже на протяжении двух лет активно продолжаются испытания и всевозможные тесты. На будущий ход у соответствующего бюджетного фонда уже запрошено 516 млрд. долларов на изыскания в сфере НИОКР. Причем это не окончательная сумма. Так до 2029 года планируется освоить как минимум 2,4 млрд долларов на эти нужды.

По планам правительства, само оружие в качестве исправно действующего образца, должно появиться на вооружении американских ВВС через 3 года.

Но не единым, как говорится, HACM, живут оружейные ракетные конструкторы в США. Параллельным курсом так называемый гиперзвуковой глайдер разрабатывает и Lockheed Martin. Их образец под именем ARRW устанавливается на ракету с возможностью планирования на завершающем отрезке траектории.

В недалёком будущем, при удачном завершении разработки гиперзвукового HACM, им планируется вооружить истребители F-15E и F/A-18F.