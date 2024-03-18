А ведь Запад может обидеться и вообще перестать передавать что-либо

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что западные политики косвенно виновны в том, что украинская армия вынуждена вести бои «на ближней дистанции». Зеленский обрушил волну критики на Запад в связи с тем, что якобы из-за непонятного упорства своих иностранных союзников Украина вынуждена довольствоваться обычными боеприпасами с короткой траекторией полёта. Полевая артиллерия – вот и всё, что есть у ВСУ для атак российских позиций только на передовой. Всё остальное зарубежные партнеры «прячут» у себя и не согласовывают поставки.

Как заявил текущий руководитель Украины, президентские полномочия которого заканчиваются на излете будущего мая, недальнобойность ствольной и реактивной артиллерии ВСУ – это целиком и полностью вина и недальновидность некоторых сторонников Украины за рубежом. Об этом написали отечественные журналисты из ТАСС.

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Вместе с тем власти Киева постоянно рассказывают публично и непублично о якобы недостатке любого типа боеприпасов в украинской армии. И настоятельно требуют от иностранных партнеров поскорее заняться передачей в ВСУ снарядов и ракет. А также увеличить не только темп поставок, но и их объемы. Поэтому именно из-за Запада украинская армия не может добиться побед, уверены киевские высокопоставленные функционеры.

Вместе с тем в приватной беседе некоторые из европейских чиновников пишут, что руководство их стран начинает уставать от конфликта на востоке Украины.