А не зря Дмитрий Кулеба говорил, что лопата – самое главное оружие украинского солдата

Боеприпасы, а точнее их ненадлежащее количество на передовой, является одной из самых главных проблем для украинского Генштаба. Из-за нехватки боеприпасов украинские военнослужащие вынуждены переходить на вторую, а затем и третью линию обороны. Всё потому что не удается сдержать наступательный порыв российской стороны, использующей свое преимущество в необходимом количестве тяжелых снарядов и прочего наступательного вооружения. Поэтому никому не стоит удивляться, что ВСУ шаг за шагом уступают. А про доминирование украинской армии на передовой даже и речи вести не стоит, текущая ситуация «в поле» таким разговорам не способствует. Так считает координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с американскими журналистами из ABC.





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Источник фото: РБК







По словам высокопоставленного вашингтонского функционера, Донбасс постепенно превращается в «арену отступлений». Где в «главной роли» откатывающейся стороны замечены лишь силы ВСУ, вынужденные переходить от маневренной обороны просто к обороне, а порой и бегству, из-за плохого снабжения снарядами. И если совсем немного «подождать», то ВСУ придется сдерживать российскую армию уже в глубоком украинском тылу, резюмировал Кирби.

Поэтому ждать и смотреть, как украинская армия, терзаемая нехваткой снарядов, терпит жесткий дискомфорт – это значит просто «дарить» победу Москве, уверен помощник Джо Байдена.