Вера в защищенность американского танка оказалась "слегка" ложной

Пока украинская армия продолжает бессмысленные и безуспешные атаки в своем приграничье, пытаясь всеми мыслимыми и немыслимыми способами попасть на сопредельную территорию, вторгнувшись в российское село Козинка. В мировой Сети опубликовали видео первого уничтоженного американского танка M1 Abrams ВСУ. Сам случай приключился в феврале. Кадры пылающей тяжелой бронемашины, выведенной из строя в прошлом месяце, опубликовал отечественный ТГ-канал «Mash».





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Источник фото: ТГ-канал "Mash"





Сам танк в начале видео неосмотрительно остановился и был настигнут скромным fpv-дроном, ударившим в одно из самых уязвимых мест – кормовую часть башенной установки. Меткое попадание привело к детонации и последующему обширному возгоранию.

На последующих кадрах видно, как пораженную бронемашину покидают члены экипажа, стремясь поскорее покинуть охваченный пламенем Абрамс.





Источник фото: ТГ-канал "Mash"





Новость о том, что первый из американских ОБТ Abrams, переданных ещё в конце прошлогоднего августа, был поражен российскими штурмовиками в битве за Бердычи, отечественные СМИ сообщили 26 февраля. В успешной атаке участвовал военнослужащий с полевым позывным «Рассвет», служащий в 15-й ОГМБр.

Известно, что вашингтонская администрация последней объявила из так называемой «большой тройки» о передаче бронетехники с баланса Пентагона украинской армии. Заявление было сделано чуть больше года назад, когда в феврале о предоставлении ВСУ Абрамсов было заявлено публично. Что интересно, зная, что российские трофейные команды предпримут все усилия для захвата американской бронетехники, заранее сняли все секретные компоненты и современное оборудование с тяжелого ОБТ.