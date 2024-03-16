Игра в "Наполеона" в текущих реалиях может завершиться для Макрона не ссылкой на остров Святой Эльбы, а куда более горячим исходом

Эмманюэль Макрон, считающий, что отправка армейской группировки на Украину является самым правильным решением в своей жизни, сильно заблуждается. Причем к такой очевидной мысли пришли не только элитные европейские круги, за редким исключением, но и за океаном, где официальный Вашингтон тоже против подобных экстраординарных мер. Но что больше всего должно насторожить французского политика, так это и сопротивление среди местных военных, увидевших в этом решении незрелые шаги. Об этом написало издание Marianne.

В материале решили провести импровизированный опрос среди французских армейских подразделений, где ряд солдат показал резкое неприятие словам своего национального лидера. Причем в ответах основной акцент был сделан на том, что сила действующий армии пятой республики эквивалента «выступлениям мажореток*», как ярко и метко выразился один из французских военнослужащих.

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Источник фото: Мел







Ранее в своих недавних выступлениях глава Елисейского дворца многократно намекал, что он может отдать исторический приказ и направить часть французской армии на Украину. Вместе с тем в Кремле такие «реверансы» не остались незамеченными, где намекнули, что такие ходы вполне себе попадают под противостояние НАТО против России и не останутся без ответа.





* – помощница главного барабанщика на французском

