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Marianne: Французские военные считают свою армию неконкурентной в сравнении с армией РФ
Игра в "Наполеона" в текущих реалиях может завершиться для Макрона не ссылкой на остров Святой Эльбы, а куда более горячим исходом

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   Эмманюэль Макрон, считающий, что отправка армейской группировки на Украину является самым правильным решением в своей жизни, сильно заблуждается. Причем к такой очевидной мысли пришли не только элитные европейские круги, за редким исключением, но и за океаном, где официальный Вашингтон тоже против подобных экстраординарных мер. Но что больше всего должно насторожить французского политика, так это и сопротивление среди местных военных, увидевших в этом решении незрелые шаги. Об этом написало издание Marianne.

   В материале решили провести импровизированный опрос среди французских армейских подразделений, где ряд солдат показал резкое неприятие словам своего национального лидера. Причем в ответах основной акцент был сделан на том, что сила действующий армии пятой республики эквивалента «выступлениям мажореток*», как ярко и метко выразился один из французских военнослужащих.

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Источник фото: Мел


   Ранее в своих недавних выступлениях глава Елисейского дворца многократно намекал, что он может отдать исторический приказ и направить часть французской армии на Украину. Вместе с тем в Кремле такие «реверансы» не остались незамеченными, где намекнули, что такие ходы вполне себе попадают под противостояние НАТО против России и не останутся без ответа.


* – помощница главного барабанщика на французском

#инопресса #marianne
Источник: marianne.net
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