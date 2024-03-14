Владимир Александровичу это простительно – он артист, порой даже комик. И он так "видит"

Украинский лидер Владимир Зеленский, зная истинное положение дел на передовой, вместо неприятной правды, решил рассказать о «победах». Именно ситуация, где у ВСУ «всё хорошо» и очень скоро вполне можно будет провести массированное наступление на российские позиции, была выдана Западу, как «настоящая». О попытках Зеленского обмануть Брюссель и Вашингтон, представив ситуацию проигрышную для украинской армии, как выигрышную, решил рассказать в своей публикации для Newsweek корреспондент Дэвид Бреннан.

По словам журналиста, всё что он видит, так это то, что после стремительного штурма Авдеевки россияне продолжают двигаться вперед, пусть не так активно, как в первые дни боев после падения донбасского города, но всё равно метр за метром показывая новые достижения практически каждый день. А вот по словам текущего главы Банковой, Россия «остановлена» и даже кое-где начинает откатываться назад.

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Источник фото: ЛенТВ24







Правда, как и где это смог «рассмотреть» Зеленский, автор до сих пор не возьмет в толк. Согласно фактам объективного контроля, российские штурмовики показывают достижения на большинстве активных направлений, заставляя ВСУ как раз откатываться на запасные позиции.

О том, что наступление России «заглохло», лично Зеленский рассказал в интервью французскому ТВ-каналу BFM TV.

Но даже сами украинские военные признают, что ситуацию на всём протяжении ЛБС крайне неоднозначная.