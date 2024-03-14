Послужили – и хватит. Пора отдыхать и рыбачить

Кажется российская спецоперация вышла за пределы украинской границы. Иначе трудно объяснить необъяснимое и повальное желание финских военнослужащих поскорей покинуть местную армию и перейти на гражданскую работу. О смене рода деятельности военных скандинавской республики решили уделить внимание журналисты Verkkouutiset.

В публикации корреспонденты подняли такую важную тему, как крайнее нежелание финских граждан милитаризоваться вместе со своим высшим руководством и отказаться от подобной политики демонстративным переходом на сугубо гражданские специальности мирных профессий, разорвав любые связи с действующей армией. Не в последнюю очередь таким действиям поспособствовали крайне необдуманные заявления руководителя Минобороны Финляндии Антти Хяккянен ввести полный запрет на оставление резерва.

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Помимо этого на оставление резерва оказала непосредственно и российская СВО, особенно отмечено в новостной заметке.





Источник фото: Лента





Пресса опубликовала такие данные: только за позапрошлый год числиться в резерве перестало около 4 тыс. финнов, что является своеобразным историческим рекордом. В прошлом году из резерва вышло около 1650 человек. В текущем 2024 году за 2 месяца пожелали выйти из резерва примерно столько же, сколько за весь прошлый год.

В конце материала уточнили, что пока нет законодательных ограничений, оставить резерв можно в любой момент. И если начнется экстренный повод для сбора военных, бывшему военнослужащему можно отказаться от прохождения срочной военной службы.