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Madarator
ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
Принцип боевой работы новейших ракет аналогичен таковым со Storm Shadow и SCALP-EG

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   ВКС РФ нанесли упреждающий удар ракетами малой заметности по ничем не примечательному зданию, расположенном в порту Одессы. Как оказалось во внешне заброшенном объекте собирались так называемые БЭКи – безэкипажные катера-камикадзе линеек Magura-V5 и Sea Baby.

   Удар был настолько внезапным и технически выверенным, что защищавшие столь важный военный объект силы расчётов зарубежных ЗРК IRIS-T и NASAMS попросту никак не отреагировали на угрозу, проигнорировав атаку. Что не удивительно. Потому что ВКС РФ использовали новейшие Х-59МК2.

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   Сами высокоточные боеприпасы были запущены морской авиацией и для снижения своей заметности летели примерно в 10 метрах от водной поверхности Черного моря. Но как только до указанной в полетном задании цели осталось всего ничего, ракеты резко набрали высоту и оказались в «слепой зоне» прямо над установками ПВО, тем самым избежав потенциального перехвата.

Источник фото: militaryrussia.ru

   Как объяснили российские эксперты по ЗРК, зарубежные радары TRML-4D и AN/MPQ-64F, интегрированные с пусковыми установками, попросту не успели за столь короткий срок рассчитать траекторию российских ракет и передать её в цифровом виде для перехвата зенитным ракетам ПВО. Об этом в частности написали специалисты «Русского оружия».

    Х-59МК2 чем-то аналогичны западным передовым Storm Shadow\Scalp-EG и Taurus. Так же для меньшей заметности имеют квадратное сечение, так же осуществляют свой полет на низкой высоте и уже при подлете к цели резко взмывают и точно так же запускаются с авиационного носителя.

   Носителями одного из самых «скрытных боеприпасов» является истребитель 5-го поколения Су-57, самолет поколения 4++ в классе истребителя Су-35 и его бомбардировочный аналог Су-34НВО.

#х-59мк2 #magura-v5 #российские малозаметные ракеты
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Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
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