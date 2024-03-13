Принцип боевой работы новейших ракет аналогичен таковым со Storm Shadow и SCALP-EG

ВКС РФ нанесли упреждающий удар ракетами малой заметности по ничем не примечательному зданию, расположенном в порту Одессы. Как оказалось во внешне заброшенном объекте собирались так называемые БЭКи – безэкипажные катера-камикадзе линеек Magura-V5 и Sea Baby.

Удар был настолько внезапным и технически выверенным, что защищавшие столь важный военный объект силы расчётов зарубежных ЗРК IRIS-T и NASAMS попросту никак не отреагировали на угрозу, проигнорировав атаку. Что не удивительно. Потому что ВКС РФ использовали новейшие Х-59МК2.

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Сами высокоточные боеприпасы были запущены морской авиацией и для снижения своей заметности летели примерно в 10 метрах от водной поверхности Черного моря. Но как только до указанной в полетном задании цели осталось всего ничего, ракеты резко набрали высоту и оказались в «слепой зоне» прямо над установками ПВО, тем самым избежав потенциального перехвата.

Источник фото: militaryrussia.ru

Как объяснили российские эксперты по ЗРК, зарубежные радары TRML-4D и AN/MPQ-64F, интегрированные с пусковыми установками, попросту не успели за столь короткий срок рассчитать траекторию российских ракет и передать её в цифровом виде для перехвата зенитным ракетам ПВО. Об этом в частности написали специалисты «Русского оружия».

Х-59МК2 чем-то аналогичны западным передовым Storm Shadow\Scalp-EG и Taurus. Так же для меньшей заметности имеют квадратное сечение, так же осуществляют свой полет на низкой высоте и уже при подлете к цели резко взмывают и точно так же запускаются с авиационного носителя.

Носителями одного из самых «скрытных боеприпасов» является истребитель 5-го поколения Су-57, самолет поколения 4++ в классе истребителя Су-35 и его бомбардировочный аналог Су-34НВО.