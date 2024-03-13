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Madarator
SCMP: Китайский гиперзвуковой дрон по аэродинамическим качествам обошел истребитель F-22 США
Да что эти себе китайцы позволяют? Сначала их смартфоны захватили мобильный рынок, а теперь и дроны превосходят "самые лучшие в мире самолёты"?

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   Азиатское издание в лице South China Morning Post утверждает, что в лице передового беспилотника, обладающего свойствами гиперзвукового воздушного аппарата, был свергнут с импровизированного пьедестала истребитель пятого поколения F-22, до этого времени заслуженно носящий титул самого идеального с точки зрения аэродинамики истребителя из американских самолетов. Теперь этот титул перехватил продукт глубокой инженерной разработки и конструкторской мысли китайских оружейников, создавших беспилотный аппарат с цифровым значением в 8,4 единицы так называемого аэродинамического качества. Эти цифры достигаются при полете на дозвуковом режиме работы. По этим параметрам «птичка» идёт вровень с передовым «Двадцать вторым».


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SR-71 "Черный дрозд". Источник фото: techcult.ru


   Как только китайский дрон разгоняется выше скоростей звука, достигая уровня в 6 Махов, его аэродинамическое качество падает ровно в 2 раза, становясь эквивалентным 4 единицам. При подобных испытаниях F-22 жутко «проседает», лишь разогнавшись до скоростей в 1,5 Маха, его аэродинамическое качество оказывается равным 4.

   Поэтому сравнивая китайскую «гиперзвуковую птицу» и американский истребитель, авиационные эксперты пришли к выводу, что инженерный продукт китайцев способен выполнить маневр даже на большом расстоянии от поверхности земли, что не способен продемонстрировать американец.

   О каком именно рассказывается беспилотнике, в материале не раскрывается.

#инопресса #f-22
Источник: scmp.com
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