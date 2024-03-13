Но для украинских граждан ситуация на передовой объявлено исключительно как "штатная"

Новый украинский главком ВСУ Александр Сырский и его непосредственный начальник Рустем Умеров, занимающий должность украинского министра обороны, в течение последней недели второй раз позвонили руководителю американского Пентагона Ллойду Остину. Темой для беседы ожидаемо стала ситуация «в поле», где заокеанского генерала заинтересовали подробные данные о сражениях в восточной части Украины. Такую версию телефонных звонков изложил непосредственно Сырский в личном ТГ-канале.





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Источник фото: Рамблер







Помимо ситуации «в поле» украинский генерал, в каденцию которого ВСУ пришлось спешно покидать Авдеевку и ряд других близлежащих населенных пунктов, поделился потребностями, необходимыми силовикам Киева для успешной обороны от набравшей ход российской армии. Первоочередными такими средствами стали крупнокалиберные боеприпасы и противовоздушные комплексы с зенитными ракетами. Аналогичные темы для беседы подымались и 5 марта.

Личность Александра Сырского крайне неоднозначна в среде украинских солдат и офицеров по причине пренебрежительного отношения к личностям солдат и их жизням. Для Сырского самое главное – это первоочередное выполнение задачи. И не важно какими методами это будет достигнуто. Вот за это он и не пользуется любовью своих подчиненных.