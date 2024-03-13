Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Главком ВСУ Сырский сделал второй незапланированный телефонный звонок в Пентагон
Но для украинских граждан ситуация на передовой объявлено исключительно как "штатная"

реклама

   Новый украинский главком ВСУ Александр Сырский и его непосредственный начальник Рустем Умеров, занимающий должность украинского министра обороны, в течение последней недели второй раз позвонили руководителю американского Пентагона Ллойду Остину. Темой для беседы ожидаемо стала ситуация «в поле», где заокеанского генерала заинтересовали подробные данные о сражениях в восточной части Украины. Такую версию телефонных звонков изложил непосредственно Сырский в личном ТГ-канале.


реклама

Источник фото: Рамблер


   Помимо ситуации «в поле» украинский генерал, в каденцию которого ВСУ пришлось спешно покидать Авдеевку и ряд других близлежащих населенных пунктов, поделился потребностями, необходимыми силовикам Киева для успешной обороны от набравшей ход российской армии. Первоочередными такими средствами стали крупнокалиберные боеприпасы и противовоздушные комплексы с зенитными ракетами. Аналогичные темы для беседы подымались и 5 марта.

    Личность Александра Сырского крайне неоднозначна в среде украинских солдат и офицеров по причине пренебрежительного отношения к личностям солдат и их жизням. Для Сырского самое главное – это первоочередное выполнение задачи. И не важно какими методами это будет достигнуто. Вот за это он и не пользуется любовью своих подчиненных.

#александр сырский
+
Написать комментарий (0)
Зеленский: У главкома Сырского полный карт-бланш на проведение самой суровой кадровой политики в ВСУ
Генерал Сырский потребовал от ВСУ вернуть оставленные позиции на авдеевском направлении
Главком Сырский пообещал уволить комбригов, виноватых в отступлении ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
14
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
9
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
5
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
3
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
27
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
Россия рассматривает возможность размещения атомной электростанции на Луне вместе с Китаем
+
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Новые открытия разрушают гипотезу о существовании органической жизни на спутнике Юпитера Европе
+
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
+
В Индии запускают летающее такси для борьбы с пробками на дорогах
+
Infinix Note 40 Pro 5G прошёл различные сертификации и тесты с чипом похожим на Dimensity 7020
1
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
3
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
2

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
21
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
45
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
21
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
38
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
9
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
18
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
29
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
09:48
Ну, скатертью дорога! Армения реально сможет побить рекорды украины и молдавии в звании самой бедной страны европы. Ну, пашинян, твоё имя точно будет выбито на всех "почетных местах" армении, как руко...
Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условие выхода страны из ОДКБ
Артур Атоян
09:48
Второй мой комментарий — дабы показать подробности проекта и лица героев. На их собственном сайте: https://cryptorussianworld.com/ru. Простых школьных знаний и здравого смысла должно быть достаточно, ...
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
pitbuldoser
09:44
Ставленник Сороса качает ситуацию на границе с Россией, как может. Для того и ставился.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условие выхода страны из ОДКБ
pitbuldoser
09:37
"Западные эксперты считают, что резкий рост числа мигрантов в годовом исчислении, связан с ослаблением экономики Китая, ужесточением политического контроля и повышением доступности туристских услуг" Э...
Число китайских нелегалов, миновавших опасный Дарьенский пробел по пути в США, выросло в десять раз
Сергей Чулюканов
09:29
Поживём увидим, а вообще здорово у нас бы что нибудь построили
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
Немрущий фраг
09:28
Эм, я знаю что такое аэродинамическое качество как отношение подъёмной силы к лобовому сопротивлению... Там самые лучшие - это долголеты типа ту-160 или стратофортресы или u2. Но что такое эффективнос...
Новый гиперзвуковой беспилотник Китая превосходит F-22 по аэродинамической эффективности
Артур Атоян
09:24
Дык, океан же, как на карте написано — они читали — Тихий! К Фернану Магеллану не ходи. LOL
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
tunderklep
09:23
Китайцы, в бой! Устройте заварушку в асашай! )))
Число китайских нелегалов, миновавших опасный Дарьенский пробел по пути в США, выросло в десять раз
Артур Атоян
09:22
Не на земле, а на воде, и не в раю, а в особых условиях.
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
Артур Атоян
09:21
Если не будет достаточно годных роботов, пустят. На обслуживание.
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем