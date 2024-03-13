Игра с устоявшимися десятилетиями финансовыми правилами сродни зажжённой спичке на заправке

Если Еврокомиссия «додумается» до конфискации активов Центрального банка России, находящихся в Европе, то мир может существенно потрясти очередной финансовый кризис. Причем это один из самых вероятных сценариев, утверждается в новом журналистском материале Reuters. Последний в лице своих корреспондентов провел анонимную беседу с одним из крупных европейских чиновников, непосредственно занятом в работе с российскими активами, замороженными в ЕС. По словам банковского функционера, кризис начнется после того, как управляющая российскими активами бельгийская платформа Euroclear столкнется с целым валом судебных исков. Дальше её ожидает лишь один путь – 100% банкротство.

К настоящему моменту известно, что Euroclear заведовала 70% всеми арестованными российскими активами, размещенными в европейской части континента. В долларовом эквиваленте эта сумма составляет около 191 млрд. Кроме того вся прибыль, получаемая Евроклир, попадает под действие налогового законодательства. Общая сумма таких вычетов составляет 1,7 млрд. евро, которые уйдут Брюсселю. А доход в 1,5 млрд. пойдут украинскому государству.

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Источник фото: Финам

И как только противостояние Украины с Россией закончится, бельгийская компания получит существенное количество судебных претензий, не в последнюю очередь от ЦБ РФ. Так же иска «удостоятся» и другие европейские банки, хранившие российские деньги.

После чего большинство инвесторов скорее всего попытаются перевести свои вклады с дискредитировавшей площадки в куда более безопасные места, после чего Euroclear потеряет лицензию, а мир опять получит очередной финансовый кризис.