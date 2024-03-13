Чем ниже танк, тем тяжелей в него попасть из любого наземного вооружения

В российскую армию была отправлена очередная партия отечественного ОБТ, прошедшего глубокую модернизацию, проведенную в рамках противодействия современным вызовам на поле боя. Речь идёт об Т-90М «Прорыв», отправленным дружным и трудолюбивым коллективом «Уралвагонзавода» на вооружение российской армии под аккомпанемент праздничного выступления артистов.

Как написали в ТГ-канале «Ростеха», танки прошли на заводе через обновление некоторых особо важных модулей, повысивших выживаемость экипажа и улучшивших в некоторой степени тактико-технические характеристики гусеничной машины.

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Источник фото: Ростех

Вспомним, что Т-90М «Прорыв» вырос из базовой модификации Т-90, взявшей самое лучшее от предшественника, но и получившего ряд «чувствительных» обновлений. Причем если сравнивать российский образец с зарубежными оппонентами в лице западных современных моделей, таких как Abrams, Challenger 2 и Leopard 2, отечественная бронемашина несравнимо ниже, чья высота не превышает двух метров, что куда более затрудняет попадание из любого вида наземных вооружений, стреляющего даже по навесной траектории.

А оснащение 48-тонного танка дизельной силовой установкой, способной развивать мощность, эквивалентную 1141 л.с., позволяет на высокой скорости преодолевать небольшие препятствия, непосильные для преодоления западных образцам, что мы имели возможность наблюдать несчетное количество раз. Ведь при практически одинаковой мощности двигателей иностранные образцы весят на 15, а то и 20 тонн больше, что делает их куда менее мобильными на вязком грунте, состоящем из чернозема.