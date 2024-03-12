По задумке такая установка будет выводить из вывода как воздушные беспилотные аппараты, так и надводные

Секретный образец морского вооружения, призванный обеспечить безопасность надводного боевого флота Великобритании, был представлен Министерством обороны островного государства. Лазер, под названием DragonFire, показал как борется с потенциальными целями.

Сами кадры демонстрируют не только перехват цели, но и момент обнаружения и «подсветки» для последующего боевого применения лазерной установки дальнего радиуса действия. Правда вместо красивых кадров поражений реальных целей, двигающихся «в динамике», лазер атаковал лишь статично расположенный объект.

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Источник фото: МО Великобритании

«На сладкое» были продемонстрированы уже смоделированные компьютером кадры, как лазер «уничтожает» катер, выводит из строя камеры наблюдения воздушного БПЛА и атакует второй БПЛА.

Сами испытания прошли в начале зимы в районе Шотландии рядом с Гебридскими островами.

DragonFire представляет собой практичный концепт объединения нескольких лучей в один мощный импульсный лазер, фокусировка которого позволила стрелять дальше и приводить к фатальным последствиям у пораженной техники куда быстрее.

Согласно «генеральной задумке», такие лазеры будут устанавливаться не только на надводных кораблях, но даже на самолётах и бронетехнике.

Что интересно, в Советском Союзе такие опыты проводились ещё 70 лет назад, когда мощные установки уже пытались установить на экспериментальные образцы бронетехники, но гусеничная машина, с «волочащимися» силовыми кабелями и энергетической установкой для лазера, представляющей собой по габаритам чуть ли не целый полноразмерный танк, поставили крест на дальнейшем развитии подобного проекта.