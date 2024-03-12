Сам танк теперь использован в качестве "строительного материала"

В сети опубликовали кадры донельзя разрушенного Leopard 2А4, брошенного рядом с украинскими позициями. Основной боевой танк германской армии, переданной берлинским правительством в ВСУ, находится на линии Вербовое – Работино в запорожском регионе. Недавно этот оборонительный участок обработали выстрелами из ТОС-1А «Солнцепек», способными уничтожить практически любой район, даже с капитальными фортификационными сооружениями.





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И вот рядом с этими украинскими блиндажами и стоит до невероятности поврежденный «Леопард». Что в особенности обращает на себя внимание, у танка нет 12-тонной башни – она валяется в 5 метрах от основания корпуса. Помимо этого у этого конкретного ОБТ сильно повреждена лобовая поверхность, часть из которой отсутствует. Если это было прямое попадание, то даже сложно представить, что это был за отечественный боеприпас, нанесший столь невообразимые вооружения.





Источник фото: скриншот из видео Телеграм







И что вполне симптоматично, это не первые аналогичные кадры. Похожая ситуация была зафиксирована в Польше во время учебного лагеря, открытого польскими военными для обучения украинских экипажей местными военными. Тогда из-за неумелого маневра произошел наезд одного танка на другой, и пострадавшему танку попросту оторвало орудийную установку.