И таких бомб в арсенале ведомства РФ практически несчетное количество

Падение планирующих бомб на украинские позиции превращает окружающую местность в безжизненный лунный ландшафт. Единственные, кто способен это прекратить, это дорогостоящие и поэтому дефицитные зенитные установки с управляемыми ракетами, но из-за вышеперечисленных факторов их мало не только у самой украинской армии, но даже у западных стран. Поэтому в ближайшее время для ВСУ в хорошем смысле ничего не поменяется. Об опасности, которую в себе таят «умные боеприпасы», запускаемые с авиационных носителей фронтовой российской авиации вышла новостная заметка в The Washington Post.

Издание подчеркивает, что до прошлой зимы истребители и главное российские бомбардировщики мало что могли сделать с плотной украинской обороной, защищенной превосходным набором прифронтового ПВО, ведь авиационные ракеты крайне малочисленны и до неприличия дороги, а со свободнопадающими бомбами к украинским позициям близко не подлетишь.

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Источник фото: дзен-канал "news.ru"





Но всё изменилось в плохую для ВСУ сторону, когда на вооружении Су-34 появились бомбы-планеры, а отечественный ОПК стал производить их просто неисчислимое количество, дозволяя выполнять воздушным машинам до сотни таких вылетов в день.

После чего пошли многочисленные жалобы от украинских солдат, увидевших в новом оружии россиян тот самый психологический фактор, выбивающий их из стабильного морального состояния.