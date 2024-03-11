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Madarator
FT: Атаки хуситов вызвали бум перевозок через РФ и привели к процветанию РЖД
Это называется асимметричные действия. Неудивительно, если скоро хуситы освоят гиперзвуковые технологии в ракетостроении

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   Движение крупнотоннажных кораблей через опасные воды Красного моря привело к тому, что из-за заметного роста страховки подобных суден, впрочем и любых других плавсредств, подобное плавание стало слишком финансово обременительным. Даже для очень крупных международных организаций. Поэтому, как пишет американское издание Financial Times, ряд фирм сделал необычный ход и предпочел вместо «переполненных» ракетами и различными ударными дронами вод южных морей, перемещать часть своих грузов не в обход Африканского континента новым морским курсом, а через сухопутную территорию РФ. Теперь железнодорожные артерии стали самым настоящим «золотым клондайком» для российского правительства. Об этом свидетельствуют данные логистических фирм, рассказали в публикации.    

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Источник фото: Zdmira.com


   В настоящий момент, спрос на транспортировку различных грузов железнодорожным маршрутом по бескрайним просторам РФ увеличился ровно на 40%, и эта тенденция вовсе не прекратилась. Такая ситуация началась в декабре, когда контейнеровозы пошли «обходным путем» через воды мыса Доброй Надежды.

   Как заверили журналистов издания, Россия стала просто «рекой грузов», через территорию которой они стали следовать в большом количестве.

   А тем временем, хуситы выдали «запрет» в своем официальном обращении, на прохождение вод Красного моря кораблям США и Британии. Причем для последней, любое появление в морской акватории обернется «обязательным» уничтожением кораблей, как заверили хуситские лидеры.

#хуситы #хуситы и рф
Источник: ft.com
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Bloomberg: Якорь затонувшего сухогруза Rubymar мог повредить кабели в Красном море
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