Сегодня российский барражирующий боеприпас «Ланцет», одним удачным попаданием, поразил сразу две надводные цели из состава ВМС Украины.

Несмотря на свое отчаянное текущее положение, украинское военно-политическое руководство продолжает попытку сухопутных прорывах и масштабные десантные операции, совсем не обращая внимания на состояние пехотных подразделений и общей ситуации «в поле». Сегодня российский барражирующий боеприпас «Ланцет», одним удачным попаданием, поразил сразу две надводные цели из состава ВМС Украины.





реклама





Удар по "Сватово". Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Как стало ясно из представленного видео, известный БПЛА с мощной ударной начинкой на высокой скорости врезался с переданный США патрульный штурмовой катер 40PB. Точно такой же маневр был повторен и с большим десантным кораблем проекта 1176 «Акула», переименованным на Украине в Сватово.





Атака десантной лодки 40PB. Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"







Скорее всего, что ВСУ готовились при помощи этих морских плавсредств поучаствовать в масштабной десантной операции, главной целью которой должен был стать Крым в лице его западного побережья. Причем в качестве «кавалькады» должны были использоваться надводные катера-камикадзе «проекта Magura», рассказали в ТГ-канале «Русское оружие».

Что интересно, «Сватово» до 2020 года представлял собой баржу, переделанную из боевого корабля советского проекта 1176, но после был экстренно «расконсервирован» и обратно превращен в боевое судно.