Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Süddeutsche Zeitung: Украинский танкист обозначил главную уязвимость танка Leopard
Но времени для устранения найденной проблемы остаётся всё меньше: ВС РФ уничтожили уже больше половины Leopard 2A6

реклама

   Помимо разочаровывающего отступления из донецкого города Авдеевки и тяжелейших боев в окрестностях этого донельзя укрепленного района, у военнослужащих украинской армии есть ещё ряд поводов для своего критического недовольства. Всё дело в том, что ряд переданной иностранной бронетехники не соответствует ожиданиям бойцов ВСУ. В частности это касается такого современного немецкого танка, как Leopard 2A6. И в этом сложно сомневаться. Известно, что украинские танкисты получили около 38 подобных тяжелобронированных единиц. Но к настоящему дню более половины, а если быть точнее, 20 таких ОБТ были выведены из строя после ударов ВС России. Семь единиц из этого числа были потеряны в момент одной битвы за запорожское село Работино минувшим летом, на завоевание которого ВСУ понадобилось долгих два месяца.

   Соответствующей теме была посвящена публикация в немецкой Süddeutsche Zeitung, когда вышла статья с многозначащим заголовком «От чудо-оружия к критике и проблеме». В материале разбирались недочёты и серьёзные провалы в боевом опыте использования Леопардов, как танков прорыва. Больший объем текста посвящен многочисленным недостаткам, нежели достоинствам.

реклама

   Причём угрозы для германского танка «сыплются» отовсюду. Начиная классическими советскими и российскими танками и заканчивая ударными дронами россиян. В последнем случае налицо психологическая проблема наряду с физической, когда потенциальная угроза от атак сверху наносит украинским мехводам тяжелый психологический удар. Ещё до появления на небосклоне российских БПЛА, украинские солдаты уже напуганы, рассказал боец с полевым позывным «Арфа».

Источник фото: Известия

   Сам он служит в 21-й механизированной бригаде и в качестве элитного военнослужащего ВСУ был отправлен на дополнительное обучение в Германию в Нижнюю Саксонию, где в течение 40 дней осваивал азы управления сложной германской бронетехникой. И только после очного окончания курсов он отправился обратно на Украину, где провел бои на Запорожье и на Авдеевском направлении. В районе одноименного города его танк Леопард попал под атаку «Ланцета» и был обездвижен, но своевременная помощь эвакуационных сил позволила спасти ОБТ, вывезя его на тягаче в Славянск.

   По словам Арфы, для недопущения поражения Леопарда с одного попадания дешевыми российскими дронами или более продвинутыми «Ланцетами», необходимо «спрятать» зазор между башенной установкой и корпусом, именно в это пространство хитрые русские солдаты направляют свои БПЛА.

#leopard #инопресса
Источник: sueddeutsche.de
1
Показать комментарии (1)
AS: Украина может быть разделена в октябре перед выборами президента США
Bloomberg: На восстановлении Украины может быть освоен 1 триллион долларов от зарубежных инвесторов
NBC: В случае утверждения нового проекта, Украина может получить помощь от США только в кредит
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
5
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
31
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
2
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
2
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
5
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
1
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
4
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
В России построят новый автобусный завод
+
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
В Китае построят подводный тоннель протяжённостью более 16 км
2

Популярные статьи

Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
193
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
33
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
17
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
87
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
11
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
14
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
3

Сейчас обсуждают

Шакро Старый
19:08
Пересказ новости в двух словах, кому лень читать: Украинский танкист предлагает немцам приваривать башню тигра намертво к корпусу, что бы не было зазора между башней и корпусом. А то хитрые русские т...
Süddeutsche Zeitung: Украинский танкист обозначил главную уязвимость танка Leopard
Олег Ст
19:04
Вывод из этого выходит человечество должно избавится от французов!!.. Я правильно понял?? ))
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
Jakko
19:01
Фига, до завтрашнего утра? От щедрот прямо, я знаю где взять чтобы навсегда было и со 100% скидкой, хотя это хрнь для детей, хоть там и кишки наворачивают
Mortal Kombat 1 стала бесплатной до завтрашнего утра и получила скидку 40% в Steam
Белый Орёл
19:00
Ты бы вообще заткнулся, личный раб Бориса Джонсона
Дания становится одним из крупнейших европейских доноров Украины
super619
18:59
В ситуации лавинообразной мусульманизации русского мира, у Армении нет иного выхода, кроме как принять мусульманство чтобы стать частью окружающей действительности.
Армения рассматривает возможность по вступлению в Европейский союз
Константин Руссо
18:58
Опять..Доценко,неужели непонятно чоо сайлоны укры враждебны?
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
Jakko
18:56
А тебе видимо помощники не нужны, всё сам делаешь https://www.youtube.com/watch?v=5RXKECwhyBw
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Бот_Пригожина_03081
18:54
У него выгорание. Принял яму с г0вн0м.
Компания VancouverMac предлагает клиентам неофициальный апгрейд SSD до 2 ТБ на MacBook
super619
18:53
Не тупи. Надо было ставить пророссийских политиков в бывших республиках. А они просто смотрели как наши "западные партнёры" расширяют сферы влияния у нас под носом.
Армения рассматривает возможность по вступлению в Европейский союз
Шакро Старый
18:53
Этот высер в новостях на украине показывали на всю страну. А вот на каких дураков он рассчитан сам догадаешься или в зеркало посмотришь?
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем