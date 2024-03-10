Но времени для устранения найденной проблемы остаётся всё меньше: ВС РФ уничтожили уже больше половины Leopard 2A6

Помимо разочаровывающего отступления из донецкого города Авдеевки и тяжелейших боев в окрестностях этого донельзя укрепленного района, у военнослужащих украинской армии есть ещё ряд поводов для своего критического недовольства. Всё дело в том, что ряд переданной иностранной бронетехники не соответствует ожиданиям бойцов ВСУ. В частности это касается такого современного немецкого танка, как Leopard 2A6. И в этом сложно сомневаться. Известно, что украинские танкисты получили около 38 подобных тяжелобронированных единиц. Но к настоящему дню более половины, а если быть точнее, 20 таких ОБТ были выведены из строя после ударов ВС России. Семь единиц из этого числа были потеряны в момент одной битвы за запорожское село Работино минувшим летом, на завоевание которого ВСУ понадобилось долгих два месяца.

Соответствующей теме была посвящена публикация в немецкой Süddeutsche Zeitung, когда вышла статья с многозначащим заголовком «От чудо-оружия к критике и проблеме». В материале разбирались недочёты и серьёзные провалы в боевом опыте использования Леопардов, как танков прорыва. Больший объем текста посвящен многочисленным недостаткам, нежели достоинствам.

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Причём угрозы для германского танка «сыплются» отовсюду. Начиная классическими советскими и российскими танками и заканчивая ударными дронами россиян. В последнем случае налицо психологическая проблема наряду с физической, когда потенциальная угроза от атак сверху наносит украинским мехводам тяжелый психологический удар. Ещё до появления на небосклоне российских БПЛА, украинские солдаты уже напуганы, рассказал боец с полевым позывным «Арфа».

Источник фото: Известия

Сам он служит в 21-й механизированной бригаде и в качестве элитного военнослужащего ВСУ был отправлен на дополнительное обучение в Германию в Нижнюю Саксонию, где в течение 40 дней осваивал азы управления сложной германской бронетехникой. И только после очного окончания курсов он отправился обратно на Украину, где провел бои на Запорожье и на Авдеевском направлении. В районе одноименного города его танк Леопард попал под атаку «Ланцета» и был обездвижен, но своевременная помощь эвакуационных сил позволила спасти ОБТ, вывезя его на тягаче в Славянск.

По словам Арфы, для недопущения поражения Леопарда с одного попадания дешевыми российскими дронами или более продвинутыми «Ланцетами», необходимо «спрятать» зазор между башенной установкой и корпусом, именно в это пространство хитрые русские солдаты направляют свои БПЛА.