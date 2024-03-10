Для украинских чиновников-коррупционеров это настоящий финансовый пир

Украинские чиновники могут быть довольны: Европейский инвестиционный банк подсчитал, сколько точно государства, крупнейшие корпорации и частные инвесторы, готовы потратить для восстановления украинского государства после завершения военного конфликта. Согласно заявленной информации, эта сумма в долларовом эквиваленте составит внушительные 1 триллион долларов и более. И как написали в известном Bloomberg, если использовать корректный подсчет с учетом инфляции, то это в 5 раз больше, чем так называемый план Маршалла от США. Именно после введения такого финансового протокола послевоенная Европа возродилась в промышленном плане, будучи разрушенной во время Второй мировой.

В публикации подчеркивается, хотя российская СВО продолжает идти, ряд восстановительных мероприятий начался: турецкие фирмы уже приступили к восстановлению дорожной и мостовой инфраструктуры, одновременно передавая под контроль Киева генераторы электроэнергии и мобильные медицинские комплексы. Причем это делается «не просто так», а в надежде после окончания спецоперации РФ добиться финансово «жирных» контрактов.

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Источник фото: Экономическая правда





Не меньшим оптимизмом обладают немцы и австрийцы, развернувшие свой взор на ВПК и инфраструктуру. А вот крупнейший финансовый конгломерат в лице JPMorgan Chase & Co ожидает так называемого предпроектного плана.

И уже известны предварительные оценки, сколько необходимо стали, для возведения жилого фонда и социальных объектов в разрушенной Украине. Как заявили в Metinvest BV, на это потребуется десяток лет и 3,5 млн. стальных материалов. Чем компания и хочет заняться. А более известный Rheinmetall AG рассчитывает получить контракт на возведение крупного завода по изготовлению снарядов натовского калибра в 155-мм.

Правда на этом весь показной оптимизм инвесторов заканчивается: потому что 60 млрд. долларов военной помощи от США до сих пор под вопросом, что уж говорить об 1 трлн. долларов, который толком никто «юридически» и не пообещал.