Для заметных успехов украинскому Генштабу нужно добиться от официального Берлина куда более чрезмерных поставок, чем готов гипотетически сделать бундесвер.

Передача украинской армии немецкого высокоточного боеприпаса, способного обмануть силы ПВО и запускаемого только с авиационного носителя, больше известного как ракета Taurus, мера больше популистская, чем реальный способ что-либо изменить на передовых позициях, где прямо сейчас ВСУ безудержно проигрывают российской стороне. Причем на это «проигрывают» есть множество объективных причин, в том числе величайшее отставание собственного ВПК украинского государства от ОПК россиян, разогнанного в последнее время до чрезвычайности. Но в своем комментарии для интернет-издания Лента, бывший полковник армии РФ Анатолий Матвийчук заострил внимание на другом.

По мнению экс-офицера, Taurus очень хорошее оружие, но что оно может сделать в меньших количествах, даже ему, военному эксперту, решительно непонятно.

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Источник фото: defencesecurityasia.com





Для заметных успехов украинскому Генштабу нужно добиться от официального Берлина куда более чрезмерных поставок, чем готов гипотетически сделать бундесвер. Ни о каких 10-15 ракетах даже и речи быть не может. ВСУ необходимо как минимум 500 таких реактивных снарядов.