СБУ, ГУР и ВРУ занимаются всем, в том числе и своим собственным пиаром, кроме непосредственного выполнения своих прямых обязанностей

Украинская разведка выполняет много важной работы, но большинство из проведенных мероприятий не обладают даже нормальной толикой эффективности, не говоря о достижении целей, позволяя российской стороне умело выполнять поставленные задачи, не находя должного уровня сопротивления в лице СБУ, ГУР и ВРУ. О низких способностях местных спецслужбистов рассказал бывший командир военного спецназа ВСУ Сергей Кривонос специально для онлайн-проекта «Прямой» на стриминговой платформе youtube.

Причем высокопоставленный военный привел конкретный пример, где суровая неудача украинцев привела к громкому результату ВС РФ, а ошибка в работе первых стоила, в том числе и потери Авдеевки Киевом.

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Кривонос стал дальше углубляться в тему украинского провала в удержании донбасского города-крепости, заявив, что блестящая дезинформированная компания ВС России позволила обвести украинских «рыцарей плаща и кинжала» вокруг пальца, скрыв масштабную передислокацию российской армии поближе к линии передовых позиций, больших по численности воинских формирований и столь же «невероятного» количества боеприпасов, однозначно свидетельствующих, что всё это «богатство» необходимо для взлома капитальной обороны какого-то мощного объекта.

Резко критически Кривонос высказался и о способности инженерных подразделений ВСУ возвести свои свежие оборонительные порядки, пожелав им поучиться этому у российской стороны, чьи полевые укрепления, мощные и протяженные, можно напрямую увидеть из космоса и восхититься.