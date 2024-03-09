Американский робот весит 50 кг и способен автономно действовать на протяжении 3 часов

Внешне похожие на собак боевые роботы, способные принести зримую пользу в борьбе с членами палестинского движения ХАМАС, появились на вооружении израильской армии.

Робопсы, получившие название Vision 60 unit, относятся к полуавтономному классу. Они были созданы компанией роботизированных инноваций Ghost Robotics, головной офис которой находится в США.

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Сами высокотехнологичные изделия предназначены для разведывательных действий в глубоких и протяженных подземных помещениях, сооруженных в секторе Газа и используемых хамасовцами.

Военнослужащие во время операций своего спецназа возлагают на роботов такие задачи, как поиск и идентификация ловушек, но самое важное назначение – выявить засады и позиции палестинских активистов до того, как те способны открыть огонь по израильским солдатам и офицерам.

Отличительной особенностью, выделяющей аппаратно-программный продукт робопса, стало дооснащение дополнительным набором сверхчувствительных сенсоров, позволяющих действовать в доселе неизвестных условиях.

Причем «железного пса» нельзя назвать медленным – параметры, заданные производителем, позволяют развивать скорость до 3 м\с. С таким темпом робот может преодолеть 10 000 метров. Причем робот способен варьировать скорость и не прибегая к командам человеческого оператора самостоятельно замирать.

Вес одного экземпляра составляет 51 кг с автономностью в 180 минут. Мощности внутренней силовой установки позволяет нагрузить робособаку дополнительным весом в 10 кг. А для компактности в неработоспособном состоянии робопса можно разобрать. На это в среднем уходит 15 минут.