Благодаря этому воздушное судно 5-го поколения получило статус истребителя "двойного назначения"

Одна из разновидностей истребителя 5-го поколения, а именно F-35A, который получил утвердительный акт приемки, подтверждающий возможность транспортировки термоядерного боеприпаса B61-12. О досрочном достижении планов по переоборудованию перспективного самолёта в новое качество, рассказал член Объединенного программного офиса Расс Гомере, где занимаются непосредственной работой с «Тридцать пятым». Причем архиважное событие случилось 12 октября 2023 года, хотя об этом широкой публике стало известно только сейчас.

Как заявил в беседе с журналистами Breaking Defense Гомере, сертификат был получен досрочно, когда «лишними» оказались несколько месяцев, ведь согласно первоначальным расчётам, переоборудование сверхсовременного воздушного аппарата до уровня ядерного транспортника должно было идти вплоть до января 2024 года. Но закончилось на 3 месяца раньше. И как заявил Гомере, теперь F-35A превратился в истребитель «двойного назначения».

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Источник фото: Лента

Так же «параллельным курсом» вынашиваются идеи по модернизации проекта, связанного с ядерным боеприпасом воздушного базирования, таким как B61. Именно эта водородная бомба и должна транспортироваться F-35 с литерой «A». Сама бомба не является новой, будучи придуманной еще 63 года назад, но регулярно проходила процедуры по улучшению. И видимо очередной этап по «улучшайзингу» как раз сейчас и настал.