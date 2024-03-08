"Вся" надежда на Эммануэля Макрона, который уже заявил, что его не так "поняли"

В Киеве очень надеются, что несмотря на все разногласия по поводу очередного "невыделения" пакетов военной помощи для украинской армии закончатся, и республиканцы и демократы придут к «единому знаменателю» и решат большинство проблем ВСУ. Но в свежей статье Responsible Statecraft за авторством военного эксперта Марка Эпископоса, «свет в конце украинского туннеля» увидят не только лишь все. По мнению аналитика, даже всесторонняя военная поддержка со стороны США лишь продлит существование украинской армии, но победу такая помощь не предоставит. Крах ВСУ будет по объективным причинам и ключ для недопущения этого есть лишь у внешних игроков.

По заявлению Эпископоса, все 60 млрд. долларов, обещаемые правительством Джо Байдена, дадут период передышки для украинских генералов, но не победу а военном противостоянии с Россией.

реклама

Источник фото: ura.ru

«Разложив ситуацию по полочкам», эксперт пришел к выводу, что дело не только лишь в финансовом обеспечении украинской армии. ВСУ представляют собой ком неразрешимых противоречий, когда солдаты не могут быть «куплены», а своих собственных резервов живой силы уже недостаточно для таких крупных элементов оперативного искусства, как удачное контрнаступление.

Единственное, что в корне может поменять ситуацию, это прямая военная интервенция крупного зарубежного контингента со всей техникой. Но пойдет ли на это Вашингтон, будучи в полной уверенности, что Москва ответит, в том числе и при помощи той самой «красной кнопки», не постояв за ценой такого выбора, как поется в одной очень известной российской песне.