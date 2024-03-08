Дымовой "гриб" от подрыва такой бомбы подымается на 20 этажей над земной поверхностью

Германский Bild имея свои осведомленные источники на территории РФ и Украины, сообщает, что отечественный ОПК освоил метод массового оснащения классических свободнопадающих авиационных боеприпасов ФАБ-1500-М54 так называемыми модулями управления и коррекции, что предвещает собой всё большие проблемы для ВСУ.

Согласно свежим данным с передовой, за сутки урон от использования бомб-планеров приводит к угрожающей ситуации, когда в статус небоеспособных переходит до 50 украинских солдат и офицеров. И особенно много пострадавших в момент использования КАБов-1500 по понятным причинам. Ударная боевая часть последних составляет внушительные 600 килограммов, что больше чем ударная мощь оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

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По утверждению украинской стороны, последний случай, когда ВКС РФ использовали такую бомбу, вызвал поднятие дымового гриба над местом падения на высоты до 100 метров.

Новости о том, что промышленный потенциал оборонных предприятий РФ позволяет сделать ФАБ-1500 теми самыми УФАБ, причем в массовом порядке, распространял с ноября 2023 года глава украинских ВВС Олещук, заметивший, что по данным разведки, есть ряд признаков, свидетельствующих, что «умные бомбы» тяжелого калибра для ВКС РФ приобретут весьма обширный характер своего производства.





Источник фото: Amalnews





Ранее в ТГ-канале «Военное обозрение» рассказали, что переоснащенные авиационные боеприпасы ФАБ-1500 вызывают серьёзную обеспокоенность в среде американских военных аналитиков. Причина банальна – российские инженеры сделали шаг вперёд и превзошли достижения своих американских визави по части максимальной дальности полета и мощи боевой части переоснащенного авиационного боеприпаса.