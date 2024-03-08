Таким было на самом деле "организованное отступление" по Сырскому.

Иллюзия «победного выхода», которую озвучили вполне официально высшие военные и гражданские чиновники Киева в момент отступления ВСУ из Авдеевки, не было ничем иным, как спешным бегством, продиктованным вполне объективными и конкретными причинами. И даже спустя три недели ряд украинских военнослужащих бросает в дрожь, как только они вспоминают ту ночь, когда под покровом темноты 17 февраля они, спешившись и оставив на милость победителя своих раненых, уходили полями в сторону Ласточкино из такой негостеприимной Авдеевки, подгоняемые точными прилётами российской артиллерии и планирующими бомбами ВКС РФ. В своей беседе с журналистами The New York Times, солдаты ВСУ рассказали, что если есть на земле потусторонний мир, то это Авдеевка в середине февраля 2024 года, когда вместо разрекламированного организованного отступления, на самом деле выход из городской агломерации для них превратился в классическое, с большими элементами разрушающего хаоса тотальное бегство.





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Источник фото: Известия





По словам Виктора Биляка, одного из бойцов 110-й механизированной бригады ВСУ, державшего оборону в пригороде Донецка, битва за город представляла собой разрушение всех укрытий, в которых можно было спрятаться, а на возведение новых попросту не было ни сил ни времени.

Причем использование бетонированных подземных бункеров не было панацеей – особые бомбы россиян, снаряженные специальной противобункерной боевой частью, прорывались через слои бетона, разбивая последний как картон.

В итоге, не выдерживая накала боев за город, все подразделения ВСУ попытались уйти из населенного пункта по одной дороге, но последнюю, с трёх сторон «опекали» российские бойцы с мощными пушками, давая шанс на спасение лишь самым счастливым.