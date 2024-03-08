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Madarator
NYT: после проигранной битвы за Авдеевку США признали стратегию Зеленского ошибочной
Странно было бы ожидать иного от человека, никогда не служившего в армии

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   Союз между Вашингтоном и Киевом на третий год противостояния с Россией, стал обременять обе стороны, некогда считавшими друг друга союзниками. Теперь США и Украина смотрят друг на друга через призму разочарования. Причем это состояние у чиновников и политиков обеих стран вполне себе обоюдное. Именно об этом пытается рассказать свежая публикация в американской The New York Times.

   Согласно статье, размышлениями к которой поделились чиновники и военные Вашингтона, Владимир Зеленский взял на себя бремя руководства военной компанией на востоке Украины, тем самым вызвав недовольство у профессиональных штабистов по ту сторону океана. Как заявил на условиях полной анонимности один из собеседников издания из ныне действующей когорты военных, советники Пентагона крайне рекомендовали господину Зеленскому провести концентрированную атаку в одном месте, но вместо этого пан президент не придумал ничего лучше, как организовать битвы за города. Ведь по мнению американской стороны, в ходе СВО было выяснено, что украинские городские агломерации не имеют стратегической ценности.

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   Причем за примерами далеко ходить не надо. Сражение за донбасский город-крепость Авдеевку стало наглядным подтверждением этого утверждения. Как только для всех сторонних наблюдателей стало очевидным, что город под контролем ВСУ не удержать, украинский лидер медлил с отдачей приказа о выводе сил. В итоге все закончилось повальным и неорганизованным бегством ВСУ, по итогу, сильно деморализовавшим военных.

   Как резюмировал высокопоставленный военный из США, если атаковать сразу на многих направлениях, это путь в пустоту. И украинская армия как раз и выбрала подобную стратегию, пытаясь в ушедшем году осуществить атаку на Запорожском направлении, одновременно стараясь продвинуться к Бахмуту и удерживая бесполезный плацдарм в Крынках. К чему это привело, мы уже все знаем.

#авдеевка #инопресса
Источник: nytimes.com
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