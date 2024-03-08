Новый тактический элемент российской авиации затрудняет удержание позиций украинской армией

Виртуозный тайминг и производственные достижения российских оружейников, сумевших кратно нарастить выпуск так называемых модулей планирования и коррекции, превращающих свободнопадающие бомбы в современные образцы авиационного вооружения, продемонстрировали летчики ВКС РФ, атаковав позиции украинской армии, спрятанные среди деревьев в местном лесу, но всё равно обнаруженные. В отечественном ТГ-канале «Dambiev» показали кадры одновременного точного прилёта российских планирующих бомб по окопам и укреплениям ВСУ рядом с поселением Урожайное на Южнодонецком участке ЛБС.

На кадрах объективного контроля, записанного разведывательным БПЛА россиян, можно увидеть, как четыре управляемые авиабомбы с фугасным принципом действия, накрыли местоположение украинских военнослужащих, решивших замаскироваться среди местной лесополосы. Но маневр оказался до боли неудачным, так как местоположение бойцов ВСУ оказалось обнаружено заранее.

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Источник фото: ТГ-канал "Dambiev"





И хотя на видео не видно, какой самолет осуществил запуск «умных бомб», с высокой степенью достоверности можно предположить, что это был фронтовой бомбардировщик Су-34, способный использовать 8 тонн полезной ракетно-бомбовой нагрузки во время своих воздушных рейдов. Но нельзя исключать, что запуск мог быть осуществлен и с борта Су-35, представляющего собой истребитель, не понапрасну признанный многофункциональной боевой машиной.

И вероятно, были сброшены четыре УФАБ-500, но если бы цель была особо важной или представляла собой бетонный бункер или многоэтажное строение, фронтовая авиация могла бы использовать и куда более мощные боеприпасы с УМПК – например ОДАБ-1500.