На фоне милитаризации европейского континента, с Прагой уже поругался официальная Братислава

Президент чешской республики Петр Павел заявил, что под его руководством так называемая «снарядная коалиция» смогла найти нового донора финансовых средств и теперь очень скоро украинская армия получит обещанные 800 тыс. снарядов. Такие данные приводит чешские масс-медиа.

Согласно публичному выступлению бывшего высокопоставленного военного, ныне ставшего главным политиком в своей стране, норвежское правительство согласилось поделиться своими 153 млн. долларов и внести их в общий бюджет для приобретения боеприпасов. Необходимые 1,5 млрд. теперь пойдут на закупку снарядов в так называемых третьих странах.

реклама





Источник фото: Ведомости







Коалиция, главной целью которой стало приобретение боеприпасов для ВСУ, появилась благодаря желаниям Чехии. Как стало известно, «добровольцами», пожелавшими раскошелиться для Украины, оказались 18 стран. По словам Павла, все снаряды уже в течение ближайших 14 недель появятся у украинских военных. Причем о ходе поставок чешский президент будет информировать в режиме реального времени всех доноров, внесших свой денежный вклад в «общее дело».

Ярым оппонентом таких поставок стала официальная Братислава, считающая, что такого рода «помощь» лишь отдаляет потенциальный мир между Украиной и Россией.