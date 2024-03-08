Для "стального генерала" это будет почетная ссылка

«Прославившийся» крайне неудачным оперативным маневром, когда по результатам контрнаступления в 2023 году ВСУ лишились подготовленной и мотивированной штурмовой пехоты просто в гигантских объемах, заодно изрядно уменьшив процент механизации таких подразделений, Валерий Залужный, или как его привыкли называть на Западе «Стальной генерал», согласился стать послом Украины в Великобритании. Решение об этом на днях утвердил глава Украины Владимир Зеленский.

До этого момента, кандидатура генерала была согласована с дипломатическим ведомством островного государства. Теперь уже в ближайшие дни, бывший главком ВСУ отправится в столицу туманного Альбиона исполнять свои новые обязанности.

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Источник фото: РИА Новости







Новости о том, что Залужный может перейти на дипломатическую работу, появились ещё до того, как он потерял свое место в армии. И по ряду косвенных признаков, командировка в Лондон есть не что иное, как «почетная ссылка».

Теперь, вместо провалившего контрнаступ «Героя Украины», новым главкомом стал Александр Сырский, начавший свое карьерное повышение не очень-то удачно. Ведомые им войска, без приказа, который был утвержден лишь постфактум, оставили Авдеевку, нещадно гонимые из донбасского города мощным натиском артиллерии и авиации РФ, будучи неспособными сопротивляться этому приему.

И возвращаясь к Залужному, можно смело утверждать, что его новая должность практически на 99% связана с высокой популярностью бывшего военного не только среди действующих военнослужащих ВСУ, но и среди простых украинцев, считающих, что новоявленный дипломат куда лучше для страны, чем бывший комедийный актер, ныне занимающий должность президента Украины.