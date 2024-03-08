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Валерий Залужный получил новое назначение и отправится послом в Великобританию
Для "стального генерала" это будет почетная ссылка

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   «Прославившийся» крайне неудачным оперативным маневром, когда по результатам контрнаступления в 2023 году ВСУ лишились подготовленной и мотивированной штурмовой пехоты просто в гигантских объемах, заодно изрядно уменьшив процент механизации таких подразделений, Валерий Залужный, или как его привыкли называть на Западе «Стальной генерал», согласился стать послом Украины в Великобритании. Решение об этом на днях утвердил глава Украины Владимир Зеленский.

   До этого момента, кандидатура генерала была согласована с дипломатическим ведомством островного государства. Теперь уже в ближайшие дни, бывший главком ВСУ отправится в столицу туманного Альбиона исполнять свои новые обязанности.

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Источник фото: РИА Новости


   Новости о том, что Залужный может перейти на дипломатическую работу, появились ещё до того, как он потерял свое место в армии. И по ряду косвенных признаков, командировка в Лондон есть не что иное, как «почетная ссылка».

   Теперь, вместо провалившего контрнаступ «Героя Украины», новым главкомом стал Александр Сырский, начавший свое карьерное повышение не очень-то удачно. Ведомые им войска, без приказа, который был утвержден лишь постфактум, оставили Авдеевку, нещадно гонимые из донбасского города мощным натиском артиллерии и авиации РФ, будучи неспособными сопротивляться этому приему.

   И возвращаясь к Залужному, можно смело утверждать, что его новая должность практически на 99% связана с высокой популярностью бывшего военного не только среди действующих военнослужащих ВСУ, но и среди простых украинцев, считающих, что новоявленный дипломат куда лучше для страны, чем бывший комедийный актер, ныне занимающий должность президента Украины.

#валерий залужный
1
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RS: Отставка Залужного с поста главкома ВСУ может быть связана со скорым заключением мира с РФ
Буданов: Тяжелому положению на передовой ВСУ обязаны не в последнюю очередь Залужному
По результатам опроса Залужный обогнал бы Зеленского и выиграл бы выборы президента на Украине
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Бот_Пригожина_03081
05:59
То есть, в стране чудес 404, дипломатическое образование ни к чему, любой военный дуб может быть дипломатом.
Валерий Залужный получил новое назначение и отправится послом в Великобританию
Alex Palex
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глаза разуй,там такие же 4 корнета, какие 4 корнета стоят на бтр 82а.
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Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Залужного на должность посла Украины в Великобритании
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