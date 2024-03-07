Результатом чего стало снижение на 25% интернет-трафика между Азией и Европой

Анализ причин, приведших к повреждению трех телекоммуникационных кабелей в Красном море, по которым осуществлялся интернет-обмен между тремя континентами в лице Европы, Африки и Азии, мог стать возможен из-за сброшенного якоря сухогруза, атакованного хуситскими повстанцами. К такому выводу пришел консорциум по торговле кабелями подводного залегания, участники которого работали или продолжают работать в странах Ближнего Востока.

Весьма предположительно, что судно Rubymar сбросило якорь в момент физического контакта с вооружением хуситов, из-за чего и произошло то самое повреждение на дне морском проводных телекоммуникаций. Такую точку зрения огласил Райан Уопшалл в беседе с Bloomberg. В беседе с журналистами информационного агентства старший управляющий Международного комитета по защите кабелей, рассказал, что нельзя исключать такого варианта, так как хуситы вряд ли обладают настолько продвинутыми подводными технологиями, позволяющими погружаться самим или подводным роботам-манипуляторам на глубины в несколько сот метров.

реклама





Источник фото: Абзац





Rubymar – гражданский корабль, нагруженный 40 тыс. тонн всевозможных удобрений, было атаковано ракетами с баллистической траекторией полета на второй неделе февраля рядом с берегами Йемена. И как раз спустя несколько суток в этом же районе начались проблемы с целостностью нескольких кабелей. Экипаж успел эвакуироваться, предварительно сбросив якорь, как раз в том месте, где под водой расположено очень много коммуникаций.

Сам корабль по прошествии около двух недель затонул в ушедшую субботу.

Прямо сейчас известно о повреждении трех кабелей, таких как EIG, Seacom и AAE-1. На долю этих проводных соединений приходилось 25% трафика в регионе.