НАТО только для своих. А вы разве не знали?

Сильнейшее желание Киева ввести Украину в так называемый клуб участников НАТО может стать огромнейшим разочарованием при своей практической реализации. Ведь появление среди членов североатлантического альянса не гарантирует Киеву скорейшее наличие западных военнослужащих на своей территории. Такой точки зрения придерживаются журналисты издания Foreign Policy.

По словам автора публикации в лице научного работника Гарвардского университета Стивена Уолта, украинское государство всё равно когда-нибудь получит приглашение в НАТО, которое утвердят. Но появление Украины среди текущих участников – это не лучший вариант развития событий, который «хочет» увидеть весь мир. Если таковое будет осуществлено, то это лишь продлит конфликт дальше, а по его финалу Киев фактически останется ни с чем.

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Источник фото: NATO.int







И как думает профессор, надежды на статью под номером 5, согласно содержанию которой «все вдруг кинутся на защиту воюющего государства», это не та правда, существующая на самом деле. Поэтому в случае Украины, этот принцип может не сработать.

Проще говоря, перед фактическим применением статьи может начаться длительный процесс обсуждения, что нужно делать, а чего нужно избежать. Совещания, совещания и ещё раз совещания. Вот что будет, а не полномасштабный ввод войск на территорию украинской державы.

Поэтому, делает выводы Уолт, армия НАТО не обязательно станет участником на востоке Украины, как бы на это Киев не надеялся.

И, следовательно, желание членов НАТО отказаться от противостояния с Москвой автоматически подводит их действия под явное нежелание прямого вмешательства в противостояния с ВС РФ.