Так можно было сделать и с Украиной, но она не то что бы не ближайший союзник, но даже и не партнер

Информаторы американского издания Washington Post располагают данными о том, что совсем недавно якобы состоялась секретная встреча на которой было озвучено 100 фактов продаж в другие государства ряда вооружений.

Что интересно, выяснить, какие «лоты» ушли в направлении иностранных покупателей, так и не удалось. Но доподлинно известно, что секретная сделка состоялась во время активной фазы наземной операции израильской армии в секторе Газа. И по косвенным признакам было предположено, что в большинстве своем продавались высокоточные авиационные бомбы и наземные снаряды, оборудование для уничтожения бункеров, легкое пехотное вооружение и другое оборудование военной направленности.

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Источник фото: Российская газета







Вместе с тем команда Байдена находится под всё большей волной критики за свое якобы «бездействие» в ближневосточном конфликте и неспособность, если не затушить противостояние, то основательно помочь гуманитарными поставками, ведь жители Газы начали страдать от голода, потому что Нетаньяху блокирует передачу продовольствия по так называемому наземному коридору.

Но вот что «хорошо» действительно получается у Пентагона, так это снабжение Израиля оружием, призванным заменить израсходованные ЦАХАЛом десятки тысяч авиационных боеприпасов, усеявших небольшой прибрежный анклав.

Вместе с тем официальный представитель команды Джо Байдена в лице Карин Жан-Пьер, отказалась дать какой-либо развернутый комментарий на свежую публикацию WP. Но согласно нормам Закона о контроле над экспортом вооружений, правительство США в обход всех запретов может осуществлять продажи товаров военного назначения своим самым ближайшим союзникам на сумму в $100 млн. Что скорее всего и было осуществлено, когда Израиль купил не менее 14 тыс. танковых снарядов без разрешения на то американского Конгресса.