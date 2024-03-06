Интересно, снаряды для таких "высокотехнологичных" образцов деревянные или всё-таки резиновые?

Дефицит боеприпасов, а ещё в последний момент времени и дефицит артиллерии, без разницы какой – будь-то самоходной или буксируемой, вынуждает украинскую армию испытывать дефицит теперь и в этой компоненте. Ведь компенсировать «ствольный голод» фактически нечем: в Вашингтоне до сих пор продолжается внутриполитический конфликт по поводу миграционного вопроса и охраны южной границы, через которую беженцы из беднейших стран Южной Америки нелегально проникают на территорию США, что не очень-то устраивает республиканцев и их консервативных избирателей, но что как раз таки очень удобно для демократов, видящих в новоприбывших прекрасный элемент своей будущей избирательной компании. И вот «заложником» всего этого стала так называемая военная поддержка Киева на общую сумму в 60 млрд. долларов. Которую в Вашингтоне всё никак не утвердят.

Не спешат помогать своему киевскому «союзнику» и в Европе, «отделываясь» лишь помощью в виде громкой словесной поддержки и кредитов. Но и то когда-нибудь «потом».

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Зато, как думают в Брюсселе, нашли изящный выход из такого противоречия. Теперь вместо реальных образцов Украина будет получать многочисленные деревянные или надувные образцы. Но это только в планах. Такими макетами украинский Генштаб надеется добиться перерасхода российской стороной боеприпасов.

А тем временем не дождавшись появления даже резиновых «пушек», на Украине самостоятельно изготовили макет 152-мм гаубицы Д-20. Известно, что «на вооружении» ВСУ уже целых 50 таких образцов.

Ранее на ЛБС засветились надувные американские гаубицы М777 и зенитки ЗУ-23-2. Выполненные достаточно профессионально, будучи действительно схожими со своими реальными стальными прототипами.