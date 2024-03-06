Более легкий танк РФ оказался куда сильнее 60-тонного коллеги из США

Неудачная тактика применения привела один из американских танков Abrams к явственному поражению из всего что было на вооружении ВС РФ в квадрате Авдеевки. Так украинский экземпляр Абрамс M1A1 под условным обозначением «номер три» был сражен первым же попаданием противотанкового выстрела, укомплектованного вольфрамовым наконечником. Причем как написали в Минобороны РФ, иностранная тяжелая бронетехника заблаговременно обнаружена из устройства наблюдения отечественного танка. До этого российское оборонное ведомство рассказало о первых двух выведенных из строя зарубежных ОБТ, подбитых иным способом.

В особенности хочется отметить, что украинская сторона, управляющая Абрамс, проиграла в виде импровизированной танковой дуэли. До этого 60-тонные махины российские бойцы выбивали исключительно в связке гранатомёт плюс дрон, заранее обнаруживая технику оппонента с помощью разведывательных БПЛА.

реклама





Источник фото:ТГ-канал "РИА Новости"





Видео, как специальный снаряд поражает тяжелобронированную единицу ВСУ, опубликовали в ТГ-канале «РИА Новости».

Известно о как минимум 31-м образце Абрамсов, переданных в украинскую армию с разрешения официального Вашингтона Пентагоном. Что интересно, с момента начала экспорта американского ОБТ Киеву, со всех передаваемых образцов поснимали представляющее для российской стороны секретное оборудование, в том числе и продвинутую броню «Чобхэм», и в таком виде танк и передали. Что по мнению ряда зарубежных экспертов, кратно снизило боевые возможности неповоротливых и крупногабаритных бронемашин.