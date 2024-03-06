Скатертью дорожка – и пирожки с собой свои прихватите

Виктория Нуланд, пообещавшая в течение пары будущих недель уйти в отставку, решила сделать так не по собственной воле, а согласно некоторому «принуждению» со стороны Белого дома, с изменившимся курсом которого она крайне не согласна. Причем уровень противоречий настолько высок, что бывший разведчик армии США Скотт Риттер назвал их «радикальными». Интервью было взято корреспондентом Reuters Дэнни Хайфоном.

По словам Риттера, на Викторию на 100% «надавили» и вынудили достаточно высокопоставленного дипломата «отречься» от своих взглядов. Поэтому чтобы публично не менять свою риторику, которой на протяжении последних 10 лет она практически не изменяла, Нуланд решилась просто уйти «на заслуженную пенсию». Риттер утверждает, что именно позиция Нуланд, как высокопоставленного члена дипломатического корпуса, мешала нынешнему главе Овального кабинета найти «конструктив» в общении с Кремлем. Кроме того удаление Нуланд от большой политики является вполне себе логичным шагом к подготовке Байдена к потенциальной попытке снова стать руководителем Белого дома, а излишне агрессивные взгляды заместителя госсекретаря Энтони Блинкена сейчас как раз не кстати.

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То самое знаменитое фото. Источник фото: Пикабу



Тем более в настоящий момент Украина для вашингтонской администрации слишком токсичная тема, а огромные проблемы Киева не должны стать насущными проблемами США – ведь ведомое Джо Байденом государство находится по ту сторону Атлантики и изменения, даже вполне критичные, не сильно влияют на безопасность заокеанского гегемона.