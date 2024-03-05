И это мы ещё не вспоминаем Ангелу Меркель

Пока весь мир играет «в шашки», российский лидер Владимир Путин играет «в шахматы». И его лучшей фигурой без тени сомнений можно назвать федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. В этом наверняка уверен Йоханн Вадефуль, имеющий неофициальный статус представителя германской оппозиции властной коалиции. Своими мыслями он поделился с американскими журналистами из издательства Financial Times.

В публикации утверждается, что главный берлинский чиновник невероятно был до удивлен тем, что в утечке немецкие генералы на полном серьёзе обсуждали атаку Крымского моста. И немногим ранее на протяжении многих своих публичных выступлений Шольц комментировал, что несмотря на «бескрайнее» желание Украины получить в своё распоряжение малозаметную для сил ПВО шведско-германскую разработку в лице дальнобойного авиационного боеприпаса Taurus, мечты Киева пока что не сбудутся. Причем высокопоставленный функционер рассказал, что он не хочет видеть, как немецкие офицеры будут обслуживать вооружение, потенциально способное атаковать территорию «старой России».

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Источник фото: дзен-канал "Дневники зеленого края"



Сама же немецкая оппозиция горит желанием отправить KEPD 350 в ВСУ. И Вадефуль придерживается мнения, что нет лучшего «подарка» для Путина, чем вызвать испуг у Шольца, дабы тот наверняка даже не думал об отправке немецких ракет Киеву.

И теперь Шольц, сам того не разумея, превратился в лучшую фигуру в шахматной партии Владимира Путина, с досадой закончил интервью Вадефуль.