Как не взрослые – европейцам тоже нужны "легкие деньги"

16 млрд. евро, собранных в 2022 году в Варшаве в качестве помощи для Украины польской республикой и Европейской комиссией, так никогда и не были зачислены на счет украинского казначейства. Такие данные приводит премьер восточноевропейской республики Денис Шмыгаль, объявший о резонансном случае в понедельник.

Согласно информации украинского топ-чиновника, все эти финансовые средства были получены организаторами во время так называемых встреч государств-доноров Украины, но как только обозначенная выше сумма была аккумулирована, ни одного транша на счёт официального Киева переведено не было. Высокопоставленный функционер заявил, что «не знает», как могли распорядиться такими деньгами и куда они были отправлены. Причем ни единого не то что бы евро, а даже евроцента украинское государство так и не увидело.

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Источник фото: RT





Достоверно известно из уст руководителя Еврокомиссии в лице Урсулы фон дер Ляйен, что во время апрельских встреч 2022 года в Варшаве, было собрано 10 млрд. евро для оказания помощи гражданам Украины, вынужденным покинуть свое постоянное место жительства. Вторая подобная конференция отчиталась, что было собрано дополнительно ещё 6 млрд. евро для точно таких же нужд.

Весьма странно, что только при прошествии двух лет, в Киеве заметили «недосдачу». Вероятно это связано с желанием Владимира Зеленского надавить на Европу, которая решила слегка «подкорректировать» свои обязательства по поддержке украинского государства, когда в минувший понедельник устами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, заявившего во время эфира радиостанции Franceinfo, что Зеленский ошибся, думая, что все снаряды от ЕС будут бесплатными в рамках обещанных Киеву 1 млн. снарядов.