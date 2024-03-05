Созданная на базе танка Т-90 инженерная машина разграждения способна разминировать местность и прокладывать пути через лес и завалы

Удачный кадр фотографа сумел запечатлеть в зоне проведения СВО 48-тонную машину ИМР-3М, выполненную на основе гусеничного шасси от отечественного ОБТ Т-90. Модернизированный образец необходим для работы непосредственно на ЛБС, прокладывая, а иногда буквально проламывая проходы на местности, сильно пострадавшей от различных негативных факторов. Будь то природные катаклизмы или зона боевых действий, везде бронированный вездеход с многотопливной силовой установкой способен проложить «новый маршрут» и увлечь за собой в атаку, если дело происходит в зоне конфликта высокой интенсивности. Соответствующая фотография появилась в ТГ-канале «Уголок Стиха».

Что интересно, бронированный гигант может справиться не только с грунтовыми преградами или завалами естественного, или искусственного происхождения, состоящих из бревен, валежника или строительного мусора и битых кирпичей, но и при оснащении специальным оборудованием для разминирования, способен осуществить разминирование местности для проезда за собой колонны обычной бронетехники. Такое дополнительное оборудование весит около 1500 килограмм.

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Источник фото: odetievbrony.ru

Есть у «специального танка», как иначе называется ИМР, и возможность перемещать объекты общей массой до 2 тонн, все благодаря телескопическому 8-метровому манипулятору, способному поднять даже радиоактивный осколок, имеющий габариты со спичечный коробок. А если оснастить выдвижной «кран» дополнительными приспособлениями, то область применения выдвижной стрелы можно существенно расширить. Известно, что на одной заправке способен проехать 500 километров. Если движение происходит по шоссе, то максимально развиваемая скорость составляет 60 км/ч.

Для оказания отпора оппоненту в корпус бронемашины вмонтирован дистанционный крупнокалиберный пулемет 12,7-мм НСВТ либо Корд. Оба варианта могут быть использованы как сугубо против наземных целей, так и против воздушных, поражая вертолёты или БПЛА. Экипаж ИМР состоит из двух человек – командира-оператора и механика-водителя.