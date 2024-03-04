Высохшие дороги и безмерное истощение сил ВСУ как бы старательно намекают об этом

Теснимые набравшей ход российской армией и вынуждаемые постоянно отступать под множественным гнетом планирующих бомб ВКС РФ, кажется украинские войска достигли низшей точки своего падения и дальше хуже быть не может. На самом деле может. В этом уверен польский военачальник Богуслав Пацек, поделившийся своим мнением с RMF FM. Генерал считает, что ровно через месяц вся инициатива в наземных боях будет взята в руки ВС РФ, а украинским войскам, в прочем как в марте, так и в апреле, придется продолжать терпеть многочисленные артиллерийские и авиационные удары, не в силах что-либо противопоставить. Отягощенные снарядным дефицитом, кадровым голодом и недобором самых простых пехотинцев, украинский Генштаб находится в очень сложных тисках выбора.





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Т-90. Источник фото: Российская газета





А тем временем генералитет РФ с нетерпением ждёт наступления апреля-мая, когда погодные условия позволят наступать более «резво» из-за подсохших дорог и появления так называемой зеленки. А техники у российского Генштаба для этого маневра очень и очень много.

Вместе с тем Запад «безучастно» лишь смотрит и ничего особенного для потенциальной победы ВСУ не делает, вынужденный с опаской следить, как бы его очередная помощь не превратилась в новый этап эскалации, будучи уверенный, что Владимир Путин и на этот раз найдет достойный и «устрашающий» ответ.

Причем польский генерал в своем интервью делает особый акцент на том, что ВС РФ сражаются «не в полную силу», приберегая резервы для чего-то более важного, и в Брюсселе в командовании НАТО, как и в Пентагоне, все это прекрасно понимают.