Установки должны с одинаковой эффективностью перехватывать БПЛА, минометные мины и мини-ракеты

Аналитики Пентагона, наблюдая с большим беспокойством, как относительно дешевые и столь же эффективные различные малые БПЛА, превратили современное поле боя в «несчастливую арифметику», когда подобные дроны выводят из строя на много порядков дороже их самих различную бронетехнику. А вот само собой напрашивающиеся решение - сбивать такие воздушные цели зенитными ракетами, до боли не эффективно по экономическим причинам. Как быть? Ответ нашелся довольно быстро.

Прямо сейчас 4 прототипа колесного бронетранспортёра Stryker, оснащенные 50-киловаттными лазерными излучателями, отправились в одну из стран Ближнего Востока. Там экипажи БТР проведут натурные испытания в реальных условиях.

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Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»





Такими фактами с журналистами Breaking Defense поделился высокопоставленный функционер американской армии Дж. Джеймс Мингус.

Генерал рассказал, что это не готовые к полноценному бою комплексы, а всего лишь прототипы. Но тем не менее эти боевые машины жаждут испытаний и уже ждут не дождутся своей первой воздушной цели.

Если всё пойдет удачно, установки ПВО на базе Страйкеров будут использоваться против небольших БПЛА, мин, снарядов и даже мини-ракет.

Так же высший военачальник объяснил, почему в качестве тестового полигона выбран «именно» Ближний Восток. По словам военного, лазеры пока что слишком капризны и высокие температуры местной окружающей среды им как раз кстати.

В конце публикации было ясно сказано, что конфликт высокой эффективности на востоке Украины и противостояние в Красном море, где дроны «воцарились» как долгоиграющий тренд, появление оружия, применение которого намного дешевле, чем дорогостоящие зенитные ракеты, делает выбор в пользу лазеров вполне себе очевидным.