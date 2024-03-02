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Madarator
Риттер: ВСУ слабеют и сопротивление силам ВС РФ станет "картонным"
Западные союзники, громогласно обещают дать всё необходимое, но больше лишь приободряют словами ВСУ

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   Планирующие бомбы, многочисленные ракеты повышенной точности, некоторые с невероятными скоростными характеристиками, многократно превышающими скорость звука, такие как «Кинжал» или «Сармат», «армии дронов» и неисчерпаемый запас различных артиллерийских боеприпасов в армии ВС РФ, ставит одну жирную точку на боеспособности ВСУ. Это одна из многих причин, почему украинская армия в самые ближайшие сроки превратится в одно сплошное место поражений, а спустя некоторое время может и вовсе прекратить свое существование. Сопротивляться возросшей ударной мощи российской армейской группировки, у ВСУ может попросту не хватить сил. Оборона, выстроенная украинским Генштабом, уже прямо сейчас начинает трещать по всем швам. Такой точки зрения на ослабленные силы ВСУ придерживается отставной армейский разведчик США Скотт Риттер. Свое мнение он опубликовал для канала Gegenpol. 


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Источник фото: Известия


   По словам экс-полковника, крах украинской армии, которая полтора года назад смогла добиться ощутимых успехов на Харьковском и Херсонском направлениях, прямо сейчас уже предопределен. Боевая слаженность ВСУ уже стала притчей во языцех, а воля к обороне останется лишь уделом самых боеспособных подразделений украинских солдат и офицеров, количество которых становится с каждым новым днём боев значительно меньше.

    А все мысли командования НАТО, что украинская армия «воспрянет», является не более чем пустыми мечтами, совершенно не подкрепленные теми реальными делами, которые североатлантический альянс способен реально осуществить, начав поставки своей техники на Украину.

#инопресса #инопресса о всу
Источник: youtube.com
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