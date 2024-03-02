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NYT: Невероятно слабая оборона ВСУ стала основной причиной быстрого продвижения войск РФ
А вот мнению главкома ВСУ Александры Сырского, у украинской армии просто "не той системы" командиры бригад

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   Слабые оборонительные линии, возведенные опешившими от успеха быстрого российского продвижения инженерными подразделениями ВСУ, стали основной причиной, объясняющей, почему штурмовики ВС РФ так быстро достигают границ новых населенных пунктов, находящихся долгое время под контролем украинских сил. Так думают американские журналисты известной The New York Times, просмотревшие свежие спутниковые данные, заснявшие позиционные районы украинской обороны.

   По мнению редакционной коллегии издания, украинская спецтехника и соответствующие оборонные служащие, последовали неправильным выводам и не смогли принять и признать, что ВС России могут продвинуться вперед, где долгое время считалось, что Авдеевка практически «неприступна». Но последовавшие в недавнем прошлом события, в корне опровергли такую точку зрения и показали на практике ошибочность таких скоропалительных мыслей. 

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Источник фото: ЛентТВ24


   Слабо укрепленные окопы и слишком редкие траншеи не стали обременительными преградами для наступающих сил армии РФ. А ведь у украинских генералов было практически 10 лет, начиная с 2014 года на подготовку капитальных бетонных сооружений и точек обороны на Донбассе. Чем всё это время занимался украинский Генштаб, задаются ну очень риторическим вопросом военные эксперты NYT.

   При этом эксперты заявили, что даже нельзя сравнить то, с чем украинские ударные группы столкнулись летом и осенью прошлого года, пытаясь безуспешно с наскока взять укрепленные очаги российской обороны на юге Запорожской области, максимум преодолев только первую такую оборонительную линию, затратив при этом слишком много сил. Эти потери в личном составе и в бронетехнике стали ещё одной основной причиной, почему ВСУ прямо сейчас отступают, завершили свой обзор текущей непростой для Зеленского и Сырского обстановки на передовой.

#инопресса #инопресса о всу
Источник: nytimes.com
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