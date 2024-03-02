Современным нейросетям до настоящего искусственного интеллекта так далеко, как человечеству до Альфа Центавра

Нейросеть компании Meta Platforms Inc.* неприятно удивила разработчиков и пользователей своим «творческим» взглядом на действительно существовавших исторических личностей и грубейшими историческими ошибками, возникшими немногим ранее у компании Google. Нейросеть последней также не смогла справиться с компьютерным моделированием людей по расовому признаку и в итоге получила «бан» на генерацию людей в аналогичном продукте Gemini.

Так, стало известно, Imagine AI изобразила отцов-основателей США в виде темнокожих людей и воинов-викингов, что явно не соответствует исторической правде, сообщает портал Axios. Создатели ИИ нашли отговорку и посчитали, что их ИИ-детище не ошиблось, а просто следовало рекомендательным алгоритмам, заложенным изначально – Имейджин пыталась противостоять предвзятости и «необоснованным» стереотипам, задействуя базы данных для своего обучения, где в качестве основного правила использовалась «шкала разнообразия», не допускающая преобладания какой-то одной расы над другой. С чем ИИ-контент как раз и блестяще «справился».

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Источник фото: Пикабу



После таких тривиальных способов творцов ИИ нивелировать историческую «несправедливость», незамедлительно и весьма оперативно последовал вал негативных комментариев в соцсетях. Причем вынужден был отреагировать даже Илон Маск. После чего волну негодования подхватили новостные СМИ, возмущенные появлением «от руки» ИИ чернокожих мужчин в мундирах партийной организации периода Германии 1933-1945 годов.

Такая «оплошность» аукнулась Гуглу потерей рыночной стоимости аж на 80 млрд долларов. И видимо его судьбу не захотели разделить и в Meta.





* – признана экстремистской и запрещена на территории РФ.